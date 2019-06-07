Константин Чуйченко: в реформах самое главное – не "убить", а создать новое

Вице-премьер Константин Чуйченко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" рассказал о влиянии "регуляторной гильотины" на реализацию национальных проектов, почему важно сокращать внутреннюю документацию публичных компаний и как вернуть российские компании в родную юрисдикцию.

В частности он пояснил, что главная цель работы над "регулярной гильотиной" направлена на обеспечение общественных интересов.

"При этом бизнес не должен пострадать. Он должен понимать, в каких условиях он существует. И мы должны поменять парадигму взаимоотношений между бизнесом и контрольно-надзорным органом. Эта парадигма должна состоять в том, что задача государства – не наказать бизнес, а предотвратить причинение бизнесом ущерба обществу", - сказал он.

Подробнее читайте на сайте: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/502071