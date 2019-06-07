"Алроса" не ожидает падения спроса на ювелирные изделия с бриллиантами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Существенного падения мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами не ожидается, однако, если торговая война между США и Китаем усугубится, это может оказать влияние на рынок. Такое мнение ТАСС выразил глава "Алросы" Сергей Иванов в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Мы не ожидаем существенного падения спроса на ювелирные изделия. Единственное - Китай, пока рано говорить, но, если действительно обороты торговой войны США и Китая будут нарастать, какое-то влияние небольшое это окажет", - сказал он.

По словам Иванова, сейчас рынок ювелирных изделий растет, особенно в США. "Проблемы, скорее, в мидстриме, в сегменте покупателей алмазов и органщиков. Ювелирка развивается нормально, продажи идут хорошо", - добавил он.

Иванов также подтвердил существующий план "Алросы" про продажам алмазов на 2019 год - 38 млн карат.

Ранее "Алроса" представляла оценку, согласно которой в 2018 году мировые продажи украшений с бриллиантами в 2018 году выросли на 4% по сравнению с 2017 годом и достигли $85,9 млрд.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

В 2018 г. "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2018 г. составила $4,5 млрд.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.