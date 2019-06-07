"Газпром нефть" создаст на Ямале технологический центр по разработке ачимовских отложений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и "Газпром нефть" договорились о создании технологического центра по разработке запасов ачимовской толщи на территории региона. Меморандум подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается в пятницу на сайте правительства ЯНАО.

"На Петербургском международном экономическом форуме губернатор округа Дмитрий Артюхов и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам создания технологического центра по разработке ачимовских отложений. Создание нового центра направлено на рентабельное вовлечение в разработку запасов ачимовской толщи, которые относятся к категории трудноизвлекаемых", - говорится в сообщении.

Проект призван преодолеть ряд технологических вызовов при разработке ачимовских запасов, в случае его успешной реализации потенциальный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней может составить до 10 трлн рублей, добавили в пресс-службе.

"Концепция технологического центра подразумевает взаимодействие недропользователей, производителей оборудования и программного обеспечения, учебных заведений, научных институтов и инновационных центров. Для обмена опытом планируется создать единую информационную площадку и Data Centre", - уточняется в сообщении.

Ачимовская толща - пласты, расположенные в нижней части меловых отложений практически непосредственно над баженовской свитой (группа горных пород в Западной Сибири, залегающих на глубинах двух-трех-четырех километров). Ачимовская толща распространена в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна. В настоящее время на государственном балансе РФ числится 10,4 млрд тонн геологических запасов нефти ачимовской толщи, а также 4,4 млрд кубометров газа и 1,4 млрд тонн газового конденсата. Свыше половины этих запасов расположены на территории ЯНАО.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.