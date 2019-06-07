В Великом Новгороде пройдет форум "Среда для жизни" в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Форум "Среда для жизни" в 2019 году пройдет в Великом Новгороде. Об этом на сессии "Инвестиции в развитие городской среды" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы будем этот форум ["Среда для жизни"] проводить в этом году в Великом Новгороде", - сказал вице-премьер.

Форум "Среда для жизни" пройдет в четвертый раз. Его проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства РФ и Минстроя. Форум объединяет представителей экспертного сообщества, девелоперов и застройщиков, чиновников, архитекторов и проектировщиков для обмена опытом по формированию комфортной жилой среды.

Предыдущий форум "Среда для жизни: все о жилье" проводился в апреле 2018 года в Калининграде. Деловая программа собрала более 800 российских и зарубежных экспертов, представителей органов власти. Одновременно проходил фестиваль "Городские выходные", который посетили несколько тысяч горожан.

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года, второй - в мае 2017 года в Саратове.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.