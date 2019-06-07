АСИ представит модель работы с технологическими стартапами в течение года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представит модель работы крупных компаний с технологическим стартапами в течение года. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева.

"Пилотная апробация позволит нам в течение года доработать и представить более детальный инструментарий для корпораций, которые заинтересованы в этой перестройке, в этой открытости, и немножко по-другому начать заниматься технологиями и технологическим развитием", - сказала она.

По словам Чупшевой, АСИ уже подготовило проектный документ на основании опросов крупных компаний, стартапов, технологического бизнеса, который предусматривает предварительный анализ лучших международных и российских практик в этой сфере. Проект на данном этапе представляет собой критерии самодиагностики компаний, при помощи которых бизнес может оценить степень открытости и готовности к работе с инновационным бизнесом. Также, как отметила гендиректор АСИ, в эту модель входят несколько блоков, которые помогают создать инфраструктуру инновационного развития компании при участии стартапов.

"На площадке Петербургского экономического форума у нас будет подписано соглашение с Госзнаком, с Кировским заводом - это те предприятия, которые уже готовы пилотировать и внедрять модель технологического развития и проекты, на которые у них есть уже запрос", - пояснила она.

Как ранее сообщала Чупшева, первые проекты по данной программе в пилотном режиме уже отрабатываются, в том числе на площадке завода "Соллерс" во Владивостоке.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.