Путин заявил, что развитие мировой экономики сдерживается факторами неопределенности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сожалеет, что в мировых делах в последнее время все больше факторов неопределенности.

"Неопределенность в мировых делах, мировой экономике сегодня является самым главным фактором сдерживания развития", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом российский лидер констатировал, что "количество факторов неопределенности растет очень быстрыми темпами". "И это самая главная проблема на сегодняшний день", - уверен Путин.

Он надеется, что "здравый смысл восторжествует".