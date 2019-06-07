ВСМ в Петербург построят из-за нехватки пропускной способности нынешней дороги

"Спрос на перевозку сегодня значительно превышает возможности этой инфраструктуры, ради которой мы, собственно, это все и делаем", - сказал Дитрих.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Решение строить высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург вместо аналогичной железной дороги в Казань обусловлено тем, что существующая инфраструктура больше не справляется с потоком грузов и пассажиров на северо-западном направлении. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что сейчас и грузовые, и пассажирские поезда передвигаются по одним и тем же путям. "Возможности, пропускные способности для таких поездов, они уже приближаются к своему потолку: мы больше не сможем провезти, то есть придется ущемлять либо пассажирское движение, либо грузовое", - пояснил министр.

"С учетом того, что на направлении Москва - Санкт-Петербург идет еще и "Сапсан", который имеет еще один скоростной режим, говорили о том, что для запуска одного "Сапсана" необходимо снять шесть грузовых поездов - таким образом, на этом направлении "вышибается" грузовое движение. Для того чтобы это сделать иначе, для того чтобы восстановить грузовое сообщение с таким регионом, как северо-запад нам необходимо делать отдельную линию, по которой будут ходить только "Сапсаны", - объяснил он решение строить высокоскоростную магистраль.

Дитрих отметил, что создание отдельной линии для "Сапсанов" не только ускорит перевозку пассажиров, но и позволит высвободить инфраструктуру для грузовых перевозок. "Мы сможем достичь принципиально других скоростей, доставить пассажира за принципиально другое время и при этом освободить путь для передвижения другого вида грузов и пассажиров, для которых эта скорость не нужна", - заключил он.

О проектах ВСМ

Тема строительства высокоскоростной магистрали Москва - Казань протяженностью 800 км обсуждалась с 2013 года. Она позволила бы сократить время поездки с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей. Его первый этап - строительство линии Железнодорожный - Гороховец и организация движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода по существующим путям - был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.