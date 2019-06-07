{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

ВСМ в Петербург построят из-за нехватки пропускной способности нынешней дороги

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, сегодня спрос на перевозку значительно превышает возможности инфраструктуры
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Решение строить высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург вместо аналогичной железной дороги в Казань обусловлено тем, что существующая инфраструктура больше не справляется с потоком грузов и пассажиров на северо-западном направлении. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Спрос на перевозку сегодня значительно превышает возможности этой инфраструктуры, ради которой мы, собственно, это все и делаем", - сказал Дитрих.

На эту тему
В Кремле подтвердили, что Путин одобрил проектирование ВСМ Москва - Петербург

Он напомнил, что сейчас и грузовые, и пассажирские поезда передвигаются по одним и тем же путям. "Возможности, пропускные способности для таких поездов, они уже приближаются к своему потолку: мы больше не сможем провезти, то есть придется ущемлять либо пассажирское движение, либо грузовое", - пояснил министр.

"С учетом того, что на направлении Москва - Санкт-Петербург идет еще и "Сапсан", который имеет еще один скоростной режим, говорили о том, что для запуска одного "Сапсана" необходимо снять шесть грузовых поездов - таким образом, на этом направлении "вышибается" грузовое движение. Для того чтобы это сделать иначе, для того чтобы восстановить грузовое сообщение с таким регионом, как северо-запад нам необходимо делать отдельную линию, по которой будут ходить только "Сапсаны", - объяснил он решение строить высокоскоростную магистраль.

Дитрих отметил, что создание отдельной линии для "Сапсанов" не только ускорит перевозку пассажиров, но и позволит высвободить инфраструктуру для грузовых перевозок. "Мы сможем достичь принципиально других скоростей, доставить пассажира за принципиально другое время и при этом освободить путь для передвижения другого вида грузов и пассажиров, для которых эта скорость не нужна", - заключил он.

О проектах ВСМ

Тема строительства высокоскоростной магистрали Москва - Казань протяженностью 800 км обсуждалась с 2013 года. Она позволила бы сократить время поездки с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей. Его первый этап - строительство линии Железнодорожный - Гороховец и организация движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода по существующим путям - был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

На эту тему
В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин против строительства ВСМ Москва - Казань

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Минтранс планирует предварительно определить стоимость проекта в августе 2019 года. "Российские железные дороги" осенью планируют приступить к проектированию.

Позднее вице-премьер Максим Акимов отметил, что проект магистрали Москва - Казань не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередности относительно проекта дороги до Санкт-Петербурга.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичПМЭФ-2019
Онлайн
Заседание ПМЭФ "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы"
Модератор - главный редактор ТАСС Максим Филимонов
Читать полностью