Товарооборот между Россией и Палестиной в 2018 году вырос на 66%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Палестиной вырос в 2018 году на 66% по сравнению с 2017 годом и составил $5,05 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Минтруда РФ, распространенном в пятницу.

Глава министерства Максим Топилин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с министром национальной экономики Палестины Халедом Осаили.

"По итогам 2018 года российско-палестинский товарооборот вырос по сравнению с 2017 годом на 66 % и составил $5,05 млн", - цитирует пресс-служба главу ведомства. Топилин выразил уверенность в существовании реальных возможностей увеличить товарооборот между странами в разы.

Рост российского экспорта в 2018 году связан с увеличением поставок черных металлов, злаков, какао, древесины и изделий из нее. Российский импорт из Палестины в 2018 году сформирован поставками продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья: фруктов и орехов, масличных семян и плодов, различных жиров и масла растительного или животного происхождения, добавили в министерстве.

"Мы договорились, что очередное - четвертое заседание межправкомисии состоится осенью этого года в России", - сообщил Топилин по итогам этой встречи.