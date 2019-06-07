Титов заявил, что МЧС предпочитает не штрафовать малый бизнес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Государственная противопожарная служба МЧС в 56% случаев завершает проверки малого бизнеса предупреждениями о нарушениях в отличие от других ведомств, которые предпочитают сразу привлекать к административной ответственности. Об этом в пятницу сообщил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов в ходе сессии Петербургского экономического форума, посвященной регуляторной гильотине.

"Практически ко всем сферам контроля есть очень серьезные вопросы по избыточным требованиям. Единственный орган, который в последние годы проделал существенную работу в данном направлении - противопожарная служба МЧС. Текущая ситуация с проверками в этом ведомстве гораздо лучше, чем в других, потому что более 56% - предупреждения от общего числа наказаний, а не штраф, в отличие от других ведомств, где показатель не достигает и 10%", - сказал Титов.

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Кабмин планирует направить в Госдуму соответствующий законопроект о государственном контроле и надзоре в сентябре 2019 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.