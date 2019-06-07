Костин не заметил на ПМЭФ изолированности и оторванности России от зарубежных партнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что зарубежные партнеры настроены позитивно и изолированности или оторванности России не ощущается. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Европейские и американские партнеры очень позитивно настроены, они хотят работать. Препятствий не существует. Бизнес - он действительно универсален, если хотите, он космополитичен. И он вне политики должен быть, и это демонстрируют наши партнеры. Я бы не сказал, что есть ощущение нашей изолированности и оторванности", - сказал он.

Костин подчеркнул, что конкуренция должна быть основана на правилах. "Когда по правилам - и нет обид. Президент привел два примера - это "Северный поток - 2" и Huawei, когда абсолютно играют не по правилам, используя силовые моменты, административные. Это недопустимо, это вообще ломает всю ткань сложившихся взаимоотношений в этой области", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.