{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Костин не заметил на ПМЭФ изолированности и оторванности России от зарубежных партнеров

Глава ВТБ отметил, что европейские и американские партнеры позитивно настроены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что зарубежные партнеры настроены позитивно и изолированности или оторванности России не ощущается. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Европейские и американские партнеры очень позитивно настроены, они хотят работать. Препятствий не существует. Бизнес - он действительно универсален, если хотите, он космополитичен. И он вне политики должен быть, и это демонстрируют наши партнеры. Я бы не сказал, что есть ощущение нашей изолированности и оторванности", - сказал он.

Костин подчеркнул, что конкуренция должна быть основана на правилах. "Когда по правилам - и нет обид. Президент привел два примера - это "Северный поток - 2" и Huawei, когда абсолютно играют не по правилам, используя силовые моменты, административные. Это недопустимо, это вообще ломает всю ткань сложившихся взаимоотношений в этой области", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичПМЭФ-2019
Онлайн
Заседание ПМЭФ "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы"
Модератор - главный редактор ТАСС Максим Филимонов
Читать полностью