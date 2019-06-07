Мордашов: бизнесу для цифровой трансформации нужно изменить внутреннюю культуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Цифровая трансформация бизнеса пройдет успешно только в том случае, если изменится внутренняя культура предприятия. Такое мнение озвучил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов в ходе сессии "Технологии в масштабе: игра на опережение" в рамках ПМЭФ-2019.

"Чтобы трансформировать компанию в цифровую - надо трансформировать культуру в компании. Бизнес делали, делают и будут делать только люди, и от них зависит, насколько та же самая доменная печь или искусственный интеллект дают эффект или нет. Для нас самым главным фактором в диджитализации и главной движущей силой является изменение культуры. Культурная трансформация, с нашей точки зрения, - это ключ к диджитализации", - считает он.

По словам Мордашова, если удается найти людей и объединить их общей подходящей культурой, успех диджитализации точно будет. "Технологии в общем-то понятные и даже в известной степени простые. Чтобы воспользоваться плодами цифровизации нужно изменить поведение людей - это главный вызов", - добавил он.

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож рассказал, что компания столкнулась с противоположной проблемой. "У нас обратная проблема. У нас диджитализации было много всегда, но нас эта диджитализация выносит наоборот в очень много практических областей. Нам надо быть в этом смысле очень аккуратными, потому что там есть традиционные игроки: нам надо как-то вовлекать их в общую игру и вместе с ними что-то делать. Это для нас большой сhallenge (вызов - прим. ТАСС)", - сообщил он.

Волож отметил, что в "Яндексе" до этого "привыкли делать все сами". "Но теперь новый этап - нам нужно разговаривать со все более и более реальными индустриями, со все более и более приземленными процессами. И нам нужно уметь туда вписываться так, чтобы им помогать, чтобы из этого получалось что-то большое и новое, совместное", - пояснил он.