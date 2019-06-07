Власти Алтайского края считают оптимальной ипотечную ставку на уровне 8-9%

БАРНАУЛ, 7 июня. Власти Алтайского края считают оптимальной ставку на ипотеку 8-9% годовых, сообщил ТАСС губернатор региона Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Средневзвешенная процентная ставка на декабрь 2018 года в регионе составила 9,6% годовых. По данным правительства края, растут объемы выданных ипотечных жилищных кредитов: за 2018 год зарегистрировали более 25 тыс. договоров на ипотеку на сумму более 36,2 млрд рублей.

"Сегодня существуют разнообразные меры поддержки - как путем субсидирования части затрат на приобретение жилья, таки и поддержки ставки, которая выплачивается. Я думаю, что этот механизм будет востребован и далее, если ставки все-таки будут на приемлемом уровне. Если говорить про 8-9%, это было бы нормально. К 6% нам надо стремиться - такая у нас есть оценка в Алтайском крае", - сказал Томенко.

Томенко отметил, что один из вариантов для ориентированного на АПК Алтайского края, где порядка 44% жителей проживают в селах - сельская ипотека, которая входит в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", находящуюся на утверждении Минсельхоза РФ.

Еще одно из решений - ипотека на индивидуальное жилищное строительство. "Вероятно, нужно усилить нормативную или регулирующую базу, чтобы реализация таких проектов стала возможна. Надо понять банкам, как им работать с заемщиками, гарантировать и обеспечивать возвратность средств. Здесь более действенной мерой может стать поддержка наших жителей через финансирование первоначального взноса - это было бы более интересно для льготных категорий граждан", - уточнил губернатор.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.