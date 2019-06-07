Си Цзиньпин призвал обновить модель финансового сопровождения проектов энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Китай и Россия должны изменить модель финансово-страхового сопровождения энергетических проектов для участия финансовых институтов во всем цикле их реализации. Об этом в пятницу на II Российско-китайском энергетическом форуме в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Надеюсь, что компании двух стран будут на принципах взаимной выгоды и коммерческой целесообразности активизировать консультации и контакты в поисках верных направлений кооперации заинтересованных партнеров и оптимальных совместных проектов", - указал он.

"Важно укреплять взаимную поддержку и содействие по финансово-страховым аспектам энергетического сотрудничества, чтобы финансовые и страховые институты приняли глубокое участие в полном цикле реализации энергетических проектов, обновили модель финансового и страхового сопровождения в пользу твердой финансовой поддержки энергетического сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.