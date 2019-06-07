Около 90% земель "вологодского гектара" зарезервированы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области расширят географию проекта "Вологодский гектар", включив в него в 2019 году еще три муниципалитета, где гражданам будут безвозмездно предоставляться участки в собственность для ведения сельского хозяйства. Около 90% выделенных земель уже зарезервированы гражданами из разных уголков страны, сказал в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Петербургском международном экономическом форуме.

"Интерес к проекту "Вологодский гектар" колоссальный, на сегодня из 3,3 тыс. га три тысячи уже зарезервировано, то есть 90% земли разобрано. Около 700 заявок поступило со всей страны от Владивостока до Калининграда, из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской, Тверской, Кировской областей и других регионов. Сейчас, понимая, что интерес огромный, мы запускаем второй этап проекта, включаем в него еще три муниципалитета Вологодской области - Бабаевский, Вытегорский и Харовский районы, еще 5 тыс. гектаров. Сейчас ставим на кадастровый учет земельные участки и размещаем в геоинформационной системе, в июле они уже появятся", - рассказал Кувшинников.

По словам губернатора, первый сертификат на участок он лично вручил главе крестьянско-фермерского хозяйства из Никольского района. Семья заявилась на восемь гектаров земли, которая нужна для выпаса скота. Семейство имеет небольшую ферму по производству молока и дойное стадо.

Глава региона отметил, что "Вологодский гектар" - это уникальный проект, позволяющий вернуть в сельскохозяйственный оборот пустующие земли сельхозназначения. В Вологодской области их много, более 500 тыс. гектаров. Регион удобно географически расположен, в 500 км от Москвы и в 700 км от Санкт-Петербурга. С 1 апреля этого года была запущена специально разработанная информационная система, позволяющая в удаленном доступе из любого региона России зарезервировать земельный участок от одного гектара для физических лиц до 100 га - для юридических лиц для ведения сельского хозяйства, фермерства, выпаса скота, посевов, строительства животноводческих комплексов.

"Уникальность проекта в том, что в удаленном доступе можно сразу резервировать земельный участок. Мы предоставляем землю без конкурсов и безвозмездно, предоставляем сразу в собственность в отличие от дальневосточного гектара, где аренда. Ввели еще меру господдержки - так называемые подъемные в 10-кратном размере прожиточного минимума в Вологодской области, 110 тыс. рублей. Предоставляем тем, кто приезжает из других регионов, чтобы были средства на начало обустройства в Вологодской области", - сказал губернатор.

В итоге проект позволит усилить продовольственную безопасность региона, привлечь людей и улучшить демографическую ситуацию. "Это очень выгодно людям, потому что не надо платить за землю, которая дорого стоит", - сказал Кувшинников.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.