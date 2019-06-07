Оплата за энергоресурсы бюджетных организаций Северной Осетии к 2020 году составит 100%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Оплата за поставляемые энергоресурсы бюджетных организаций Северной Осетии до конца года должна составить 100%. Об этом ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава республики Вячеслав Битаров.

"Платежи муниципалитетов возросли, и мы надеемся выйти на 100-процентную оплату бюджетных организаций. Мы ставим такую задачу. Старых долгов по бюджету практически мало, постараемся их также погасить", - сказал Битаров.

По словам главы республики, для погашения задолженности по энергоресурсам в конце прошлого года под его председательством была создана межведомственная группа, которая анализирует расчеты за газ, за электроэнергию. "Ситуация улучшилась, у нас есть дорожная карта, и по всем направлениям она стала выполняться по выплатам. Бюджетные учреждения долги свои практически погасили", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, уровень платежей за газ потребителей, финансируемых из республиканского бюджета, увеличился с 89 % в 2018 году до 95,4 % в 2019 году. Их дебиторская задолженность на 1 мая составляет всего 5 млн рублей. Кроме того, за четыре месяца текущего года бюджетные потребители погасили задолженность по электроэнергии в сумме около 32 млн рублей, которая у них накопилась за предыдущие месяцы. На сегодняшний день суммарная задолженность обозначенной группы потребителей составляет порядка 1,9 млрд рублей.

Битаров поручил главам районов республики подготовить графики реструктуризации погашения долгов и обратиться с этой просьбой к руководству ресурсоснабжающих организаций. Также по его поручению по итогам первого полугодия организации, которые финансируются из республиканского и местных бюджетов, должны полностью рассчитаться за поставки природного газа и электроэнергии. Кроме того, в настоящее время по поручению руководителя региона тарифная служба производит необходимые расчеты для пересмотра тарифов на воду, электроэнергию и газ в сторону их уменьшения.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.