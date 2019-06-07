Болгария поддерживает инициативу "Один пояс - один путь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. София заинтересована в совместных проектах с Пекином и поддерживает инициативу "Один пояс - один путь". Об этом заявил в пятницу президент Болгарии Румен Радев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы поддерживаем инициативу "Один пояс - один путь", нам надо больше знать друг о друге, - сказал он. - Необходимо исследование эффективности различных планов, важно установить критерии эффективности проекта, чтобы не транжирить деньги, обмениваться информацией, в частности о процедурах Евразийского экономического союза".

"У нас есть большие ожидания, как и озабоченности. В этой связи надо действовать в соответствии со всеми правилами транспарентности, - отметил Радев. - Мы глубоко заинтересованы в совместных проектах, инициативах с Китаем".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.