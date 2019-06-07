Путин считает "не укради" главным правилом бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Бизнесмены должны помнить библейскую заповедь - "не укради", отметил президент РФ Владимир Путин. Таким образом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он прокомментировал мнение модератора дискуссии Софико Шеварднадзе о зыбкости правил, которые могут пугать иностранных инвесторов.

"Возьмите Библию, почитайте: "Не укради, не пожелай жены ближнего своего…". Там все написано", - сказал российский лидер. "Посмотрите на то, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы, и ничего", - продолжил президент РФ. "Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом", - заключил он.

Комментируя в данном контексте дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, Путин подчеркнул, что либо вменяемое ему хищение должно быть доказано, либо с бизнесмена должны быть сняты все обвинения. Согласно общепризнанным мировым правилам, пока нет обвинительного приговора суда, Калви считается невиновным, подчеркнул президент РФ.