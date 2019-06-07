Пилотная зона проекта "Умный город" появится в Оренбурге

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и управляющий директор "Лаборатории Касперского" по России и странам СНГ Сергей Земков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение, согласно которому в Оренбурге появится пилотная зона проекта "Умный город", сообщается на портале областного правительства.

"Итогом встречи <…> стало подписание соглашения о реализации пилотной зоны проекта "Умный город" на территории города Оренбурга и участии компании в образовательных проектах. Речь идет о бесплатном сопровождении защищенной системы диспетчеризации жилищного и социального фондов областного центра", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в дальнейшем на территории пилотной зоны могут внедрить систему интеллектуального учета коммунальных ресурсов, автоматическую систему мониторинга состояния зданий, шума, температуры, работы лифтов, систем противопожарной безопасности и газового оборудования.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.