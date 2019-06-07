Сбербанк и Setl Group подписали стратегическое соглашение на 100 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Холдинг Setl Group и Сбербанк на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 100 млрд рублей. Как сообщили журналистам в пресс-службе OOO "Сэтл Групп", банк становится финансовым партнером в деятельности холдинга.

"Документ предусматривает намерение банка участвовать в качестве финансового партнера в деятельности холдинга и кредитовать его строящиеся и перспективные проекты на сумму до 100 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Подпись под документом поставили председатель Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктор Вентимилла Алонсо и председатель совета директоров Setl Group Максим Шубарев.

В рамках соглашения Сбербанк намерен направить денежные средства на развитие девелоперской деятельности холдинга, в том числе на финансирование проектов строящихся ЖК в разных районах Петербурга. Представители холдинга отметили, что документ предоставляет дополнительные возможности для эффективного развития адресной программы в условиях нового законодательства, в том числе при переходе проектов на новые правила финансирования при использовании эскроу-счетов (специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом).

Холдинг Setl Group консолидирует ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях. Является одним из крупнейших финансово-промышленных объединений на Северо-Западе.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.