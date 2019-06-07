Глава Адыгеи заявил, что рекомендации АСИ позволили улучшить бизнес-среду в республике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Рекомендации Агентства стратегических инициатив (АСИ) позволили улучшить состояние бизнес-среды в Адыгее. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава региона Мурат Кумпилов, комментируя итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Благодаря рекомендациям АСИ ранее была проведена большая деятельность по улучшению бизнес-среды, и сегодня у нас продолжается работа по созданию комфортных условия для предпринимателей", - сказал Кумпилов. Он отметил, что власти республики меняют модель взаимодействия с бизнес-сообществом, повышая уровень доверия к власти за счет применения лучших практик и инструментов поддержки. "Все это помогает не только привлекать инвестиции, но и комплексно подходить к решению стоящих задач в рамках национальных проектов и других показателей качества уровня жизни населения", - подчеркнул глава региона.

По его словам, в республике принимаются системные меры, направленные на улучшение инвестклимата региона, снижение административного давления и оптимизацию процедур, связанных с взаимодействием органов власти и бизнеса. Кумпилов в этой связи напомнил, что в национальном рейтинге АСИ Адыгея заняла 26 место. При этом интегральный индекс республики вырос на девять баллов, улучшены позиции по 14 показателям. Еще одним фактом, подтверждающим рост инвестиционной привлекательности Адыгеи, он назвал лидерство республики по темпу роста инвестиций в основной капитал за 2018 год.

Глава региона также напомнил, что в рамках ранее подписанных соглашений с АСИ в регионе продолжается работа по развитию социальной и профессиональной мобильности молодых кадров и коллективов в малом и среднем бизнесе, внедряется успешная практика "Развитие общественных пространств" и регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. "Гибкая инвестполитика позволила создать благоприятные условия для желающих вложить капитал в экономику Адыгеи, что дает возможность эффективно использовать имеющиеся ресурсы", - заметил Кумпилов.

Он напомнил также, что за последние три года инвестиции выросли в полтора раза. Только за прошлый год инвестиции в основной капитал составили 31,6 млрд рублей, или 142,5% к уровню 2017 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный центр партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.