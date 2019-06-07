Порядка 900 млн рублей за три года будет выделено фонду "ПосетиКавказ" на развитие туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Субсидия фонду "ПосетиКавказ" на развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019-2021 годы составит порядка 300 млн рублей ежегодно. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"Согласно текущим лимитам государственной программы развития СКФО, на фонд "Посети Кавказ" предусмотрена субсидия около 300 млн рублей ежегодно. В 2019 году фонду направлено 270 млн рублей, в 2020 году будет выделено 300 млн рублей и 330 млн рублей в 2021 году", - сказал он.

Байсултанов отметил, что средства будут направлены на реализацию мероприятий стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2035 года, утвержденной правительством в марте 2019 года. "Эти деньги [субсидия фонду] пойдут на разработку туристических маршрутов в каждом из регионов, обучение людей, работающих в сфере туризма, в частности сервиса, создание туристско-информационных центров", - пояснил первый замминистра.

Он отметил, что большая часть работы фонда почти не требует финансирования, так как заключается в "объединении людей, работающих в туризме или мечтающих открыть свое дело, связанное с туризмом". "Фонд будет тем самым единым окном, компетентным и вовлеченным во все процессы, связанные с продвижением и развитием туристического потенциала", - пояснил Байсултанов.

Стратегия развития туризма

Стратегия разработана в соответствии с поручением правкомиссии по развитию СКФО. Помимо специалистов Минкавказа, в межведомственную рабочую группу по разработке документа вошли представители семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, специалисты компании "Курорты Северного Кавказа", Корпорации развития Северного Кавказа и Финансового университета при правительстве РФ.

Согласно стратегии, количество гостиниц, отелей, хостелов, гостевых домов в округе в 2017 году составило 791. Предполагается, что число мест размещения в них составит к 2024 году 99 тыс., к 2030 году - 153 тыс., к 2035 году - 271 тыс. Объем инвестиций в основной капитал проектов по строительству гостиниц и отелей должен вырасти с 978,6 млн рублей в 2016 году до 3 млрд рублей к 2024 году, до 9 млрд - в 2030-м и до 16 млрд рублей - к 2035 году. Предполагается, что реализация мероприятий стратегии положительно отразится на росте турпотока и увеличении числа жителей округа, трудоустроенных в сфере туризма.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев ранее сообщил, что туристический поток на Северный Кавказ по итогам 2018 года составил 1,5 млн человек. По оценкам министерства, этот показатель может быть увеличен к 2024 году до 4,5 млн человек.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.