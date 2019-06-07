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Глава "Русснефти" выступил за "разумный" рост добычи в рамках ОПЕК+ после июня

Кооперацию в рамках соглашения необходимо продолжать для блага рынка, отметил Евгений Толочек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Квоты по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ после июня можно ослабить "в разумных пределах", но саму кооперацию в рамках соглашения необходимо продолжать для блага рынка. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава "Русснефти", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, Евгений Толочек.

"Я считаю, что из сделки [соглашения о кооперации] выходить ни в коем случае нельзя, потому что это обрушит рынок. Но я считаю, что [после июня] можно повысить [квоты]. В разумных пределах. Но на половину нашей квоты [228 тыс. баррелей в сутки] можно поднять", - сказал он.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.

Теги
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