Путин: формула цены на газ может корректироваться, это вопрос хозяйствующих субъектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Формула цены на российский газ может корректироваться, это вопрос хозяйствующих субъектов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Господин президент [президент Болгарии Румен Радев] сказал про проблему ценообразования [цены на газ]. Мы хоть немножко сейчас вернемся к экономическим вопросам. Так вот, и сказал, что есть долгосрочная фиксированная цена - и более гибкая. Я позволю себе сделать маленькое замечание: цена долгосрочная, но не фиксированная", - сказал он.

"Она привязана к целой корзине энергетических продуктов, прежде всего, к нефти сырой. И в зависимости от колебаний цены на нефть, колеблется и цена на газ. Она абсолютно справедливая и рыночная - это формула ценообразования цены. Конечно, это не значит, что и такая формула должна застыть на вечные времена. Мы готовы к обсуждению - пожалуйста. Но это делать, конечно, следует на уровне хозяйствующих субъектов", - добавил российский лидер.