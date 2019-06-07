"Интер РАО" надеется сохранить темпы роста финансовых показателей на уровне 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава "Интер РАО" Борис Ковальчук рассчитывает, что компании в 2019 г. удастся сохранить те же темпы роста финансовых показателей, как это было в 2018 г. в сравнении с 2017 г. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Вы знаете, у нас серьезный прирост EBITDA и прибыли по первому кварталу (чистая прибыль по МСФО выросла на 37,8%, EBITDA - на 36,9% - прим. ТАСС), мы рассчитываем эту динамику сохранить до конца года. Но пока по первому кварталу все-таки рано говорить, был серьезный прирост 2018 г. по отношению к 2017 г. Надеемся, близкие темпы сохранить и по 2019 г.", - сказал он.

Чистая прибыль "Интер РАО" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 г. выросла в сравнении с 2017 г. на 31,1%, до 71,7 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 24,2% и достиг 121,3 млрд руб.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии. В состав холдинга входят ГРЭС в России и за рубежом, энергосбытовые, трейдинговые и инжиниринговые компании.