Президент Болгарии заявил, что страна полностью зависит от российского газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Болгария полностью зависит от российского газа и заинтересована в продолжении стратегического сотрудничества с РФ в сфере энергетики. Об этом заявил в пятницу президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Болгария и Россия на протяжении десятилетий являются важными партнерами в области энергетики. "Наша страна на 100% зависит от российского газа, - подчеркнул болгарский лидер. - Мы обсуждали с президентом [России] и его командой, как продолжить наше стратегическое сотрудничество в этой сфере в будущем".

Однако, как отметил Радеев, за последнее время в Болгарии произошли некоторые изменения. "Болгария модернизирует и расширяет свою газовую систему, создает новые возможности для того, чтобы стать центром распределения газа, - пояснил он. - Это дало бы дополнительные возможности и для России".

Вместе с тем у Москвы и Софии остается ряд вопросов, которые еще нужно решить, в том числе урегулировать стоимость газовых поставок. "Надеюсь, что мы сможем найти оптимальный подход, чтобы это соответствовало нашим интересам", - заключил Радев.