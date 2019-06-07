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ПМЭФ-2019

Президент Болгарии заявил, что страна полностью зависит от российского газа

По словам Румена Радева, Болгария заинтересована в продолжении стратегического сотрудничества с Россией в сфере энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Болгария полностью зависит от российского газа и заинтересована в продолжении стратегического сотрудничества с РФ в сфере энергетики. Об этом заявил в пятницу президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, Болгария и Россия на протяжении десятилетий являются важными партнерами в области энергетики. "Наша страна на 100% зависит от российского газа, - подчеркнул болгарский лидер. - Мы обсуждали с президентом [России] и его командой, как продолжить наше стратегическое сотрудничество в этой сфере в будущем".

Однако, как отметил Радеев, за последнее время в Болгарии произошли некоторые изменения. "Болгария модернизирует и расширяет свою газовую систему, создает новые возможности для того, чтобы стать центром распределения газа, - пояснил он. - Это дало бы дополнительные возможности и для России".

Вместе с тем у Москвы и Софии остается ряд вопросов, которые еще нужно решить, в том числе урегулировать стоимость газовых поставок. "Надеюсь, что мы сможем найти оптимальный подход, чтобы это соответствовало нашим интересам", - заключил Радев.

Теги
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Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
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