Банк ВТБ подписал меморандум о сотрудничестве с группой компаний "Содружество"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ и группа компаний "Содружество" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) меморандум о стратегическом сотрудничестве в вопросах финансирования инвестпроектов и взаимодействия, в том числе, по экспортно-импортным сделкам на рынке зерна. Подписи под документами поставили первый заместитель президента ВТБ - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и директор управляющей активами организации ГК "Содружество" в России, СНГ и Польше Александр Шендерюк-Жидков, сообщила сегодня пресс-служба ВТБ.

"Меморандум предусматривает взаимодействие сторон в сфере финансирования инвестиционных проектов компании, организации расчетов и взаимодействия по экспортно-импортным сделкам, в том числе на рынке зерна, консультационной и информационной поддержки с использованием производных финансовых и долговых инструментов, организации сделок на рынке акционерного и долгового капитала, операций с ценными бумагами", - говорится в сообщении пресс-службы.

"ВТБ и ГК "Содружество" имеют более чем десятилетний опыт успешного сотрудничества, <...> у нас есть линии по торговому финансированию импортных поставок соевых бобов и по финансированию оборотного капитала. Мы уверены, что возможности и опыт команды группы ВТБ на финансовых рынках позволят предложить компании эффективные, комплексные решения, которые будут способствовать динамичному развитию холдинга и российского агропромышленного комплекса", - сказал Соловьев, которого цитирует пресс-служба.

"В прошлом году группа компаний "Содружество" стала крупнейшим экспортером агропромышленной продукции собственного производства. Во многом этот результат обусловлен нашей совместной работой с группой ВТБ, которая традиционно является лидером на рынке soft commodities Российской Федерации. Мы уверены, что развитие нашего совместного взаимодействия позволит усилить позиции обеих компаний на российском аграрном рынке и увеличить объем российского несырьевого экспорта", - отметил в свою очередь Шендерюк-Жидков.