Чемезов назвал сообщение WSJ о тысяче специалистов Ростеха в Венесуэле "фейк ньюс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сообщение The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Ростех сократил в Венесуэле персонал компании с тысячи человек до нескольких десятков, является примером так называемых "фейк ньюс" (fake news). Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Информация WSJ о том, что у нас было представительство размером в тысячу человек, и мы его значительно сокращаем - это "фейк ньюс". У нас такого представительства никогда не было. У нас представительство всего 10 человек уже многие годы. Интересно, что даже [президент США Дональд] Трамп эту новость прокомментировал", - сказал Чемезов.

Он отметил, что Ростех продолжает активно работать на рынке Латинской Америки, однако усиливать присутствие госкорпорация не намерена, так как Ростех работает в регионе уже достаточно давно.

Публикация WSJ

Газета The Wall Street Journal 2 июня разместила материал, в котором утверждалось, что Россия резко сократила число своих технических специалистов в Венесуэле. Комментируя эту публикацию, представитель Ростеха заявил ТАСС, что состав представительства корпорации в Венесуэле остается неизменным много лет и числа, приведенные газетой, завышены в десятки раз.

Президент США Дональд Трамп 3 июня сообщил в своем Twitter, что Россия уведомила Соединенные Штаты о том, что вывела большинство своих технических специалистов из Венесуэлы.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.