Чемезов: вертолетный сервисный центр в Венесуэле достроят в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Строительство центр по ремонту и эксплуатации вертолетов российского производства в Венесуэле планируется завершить в 2020 году. Об этом журналистам сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"[Вертолетный] сервисный центр - я думаю, еще год надо, завершим в 2020 году, а учебный центр уже завершен, буквально недавно подписано было соглашение, и мы начали обучение пилотов венесуэльцев", - сказал глава Ростеха.

В марте "Рособоронэкспорт" сообщил об открытии учебно-тренировочного вертолетного центра по контракту "Рособоронэкспорта" и акционерной компании военной промышленности Венесуэлы. Возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.

В апреле заместитель генерального директора холдинга Игорь Чечиков заявлял, что "Вертолеты России" (входят в Ростех) планируют завершить строительство предприятия по ремонту вертолетов в Венесуэле в 2019 году. По его словам, оборудование уже доставлено, специалисты занимаются его сборкой и пусконаладкой.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.