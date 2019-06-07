САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и "Российские железные дороги" (РЖД) подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Целью сотрудничества является поддержка развития несырьевого неэнергетического экспорта, уточняется в сообщении РЖД.

Стороны договорились выстраивать сотрудничество в сфере реализации экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли, совместно разрабатывать механизмы взаимодействия по поиску иностранных заказчиков и российских поставщиков, разрабатывать оптимальных схемы проектного финансирования. Кроме того, РЭЦ примет участие в зарубежных проектах РЖД, в частности в Индии. Стороны также договорились реализовать ряд проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры в Монголии и странах ближнего зарубежья.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.