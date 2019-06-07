Власти Санкт-Петербурга и "Мегафон" представили "Цифрового двойника" города Кронштадт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и мобильный оператор "Мегафон" на полях ПМЭФ-2019 представили совместный проект - "Цифровой двойник" города Кронштадт. Как сообщили журналистам в пресс-службе "Мегафона", компания продемонстрировала работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

По условиям соглашения между "Мегафоном" и Санкт-Петербургом, заключенного в рамках ПМЭФ-2018, пилотной зоной для реализации проектов по развитию новых цифровых технологий был выбран Кронштадт. "Модель объединяет агрегированные из самых разных источников информации данные, которые необходимы для осуществления правильного планирования городской жизни и управления муниципалитетами. "Мегафон" за счет собственных инвестиций провел работу по оценке приоритетных направлений и внедрению комплексных цифровых решений в сфере городского управления, инфраструктуры, ЖКХ с тем, чтобы в дальнейшем масштабировать их и использовать наиболее эффективный опыт на всей территории Санкт-Петербурга", - рассказали в компании.

По заверениям "Мегафона", геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его будущие потребности и определить оптимальные модели создания социальной и транспортной инфраструктуры и других систем.

"Это комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, которая в будущем может стать главным инструментом эффективного управления социально-экономическим и территориальным развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга", - уверен генеральный директор "Мегафона" Геворк Вермишян, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Как пояснил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, которому была представлена платформа, город стал одним из первых, где внедряется пилотный проект создания "Цифрового двойника". "Мы поставили задачу - сохраняя историческое наследие, развивать Петербург по четырем стратегическим направлениям: комфортный, социальный, умный и открытый город. Технология "Цифрового двойника" - это новые возможности в управлении городской инфраструктурой. Она дает возможность планировать и оптимизировать любую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную", - добавил он.

"Цифровой двойник" - это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет множество разнотипных данных об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования - от фото- и видеоинформации, поступающей с датчиков, до текстовых документов. Платформа поможет синхронизировать и связать воедино все внутренние системы управления городом, увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями власти и общества.