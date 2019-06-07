Производство картофельных хлопьев за 1,5 млрд рублей появится в Тульской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Крупнейшее в Тульской области фермерское хозяйство "ЖАК", специализирующееся на выращивании различных овощей, инвестирует в производство картофельных хлопьев 1,5 млрд рублей. Соглашение об этом было подписано в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между правительством региона и предприятием, сообщается на сайте правительства Тульской области.

"Согласно документу, в Тульской области будет реализован проект по развитию материально-технической базы предприятия и строительству завода по производству картофельных хлопьев. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении. После возведения завода в области появится еще 150 рабочих мест.

На данный момент фермерское хозяйство поставляет продукцию для местных предприятий, а также в соседние регионы. Ввод в эксплуатацию нового завода позволит хозяйству производить продукцию быстрого приготовления, востребованную, в том числе на внешних рынках.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.