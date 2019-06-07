Удмуртия на ПМЭФ заключила инвестсоглашения на 10 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Удмуртия за два дня работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключила соглашения об инвестициях в республику на сумму более 10 млрд рублей. Об этом журналистам в четверг сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Мы очень здорово отработали, пока рано говорить по суммам, но 10 млрд рублей с плюсом мы подписали соглашений на инвестиции", - сказал он, добавив, что "более чем доволен" таким результатом.

На форуме Удмуртия совместно с PricewaterhouseCoopers (PwC) и Внешэкономбанком представила аудит инвестиционных возможностей, добавил Бречалов. По информации пресс-службы главы региона, республика заключила специнвестконтракт с агрохолдингом "Комос Групп" на 2,4 млрд рублей. Также регион договорился о сотрудничестве с Росатомом и СМП Банком.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.