Ростех рассчитывает до конца года подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 35 МС-21

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует до конца 2019 года подписать твердый контракт на поставку 35 самолетов МС-21 в адрес "Аэрофлота", сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе ПМЭФ-2019.

"Мы уже подписали с ними протокол о намерениях - до конца года, надеюсь, подпишем твердый контракт. К этому времени мы уже точно будем знать, когда МС-21 пойдет в серию", - сказал Чемезов.

Ранее глава Ростеха отмечал, что серийное производство МС-21 сдвигается на конец 2020 года в связи с необходимостью создания собственного композитного крыла, а серийные поставки самолетов для авиакомпании "Аэрофлот" начнутся не ранее 2021 года.

В январе стало известно, что санкции США в отношении "Объединенной авиастроительной корпорации" и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.