Власти Москвы заключили с МТС соглашение о развитии 5G

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы и МТС в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о развитии сетей связи нового поколения 5G, предполагающее, в том числе сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры и создание "пилотной" зоны на ВДНХ.

Соглашение о сотрудничестве подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент МТС Алексей Корня.

"МТС много лет сотрудничает с правительством Москвы по цифровым направлениям. Заключение соглашения - логичный шаг, направленный на укрепление этого партнерства. Развитие связи "пятого поколения" выведет технологии дополненной реальности, искусственного интеллекта, "интернета вещей", умных городов из категории пилотных и опытных образцов в повседневную жизнь", - цитирует пресс-служба МТС слова Корня.

Согласно справке к соглашению, ключевым направлением сотрудничества станет выработка решений для "умного города" на основе технологий "интернета вещей" и сервисов виртуальной и дополненной реальности. Тестовые запуски 5G запланированы на лето 2019 года, запуск коммерческих сетей - к 2022 году.

Соглашение предполагает разработку технического решения, которое позволило бы вписать технологические элементы в столичный ландшафт, сохраняя исторический облик. МТС создаст проекты установки антенн в опоры освещения, рекламные конструкции, дорожные знаки, уличные вывески и другое. Отмечается также, что до конца 2021 года МТС модернизирует сеть во всей Москве и области до стандарта 5G-Ready. За пять лет компания планирует инвестировать в создание сети 5G в Москве более 20 млрд рублей.

Кроме того, МТС и столичные власти будут тестировать транспортные проекты на основе технологий умного города - регулировку пропускной способности дорог, оптимизацию парковочного пространства, системы безопасного обгона и светофоры, которые анализируют трафик. Отмечается, что по расчетам консалтингового агентства PwC, такое решение может на 10% увеличить пропускную способность дорог.

Пилотная зона на ВДНХ

На ВДНХ планируется создать пилотную зону 5G для тестирования новых проектов. В частности, рассматривается возможность совместного тестирования беспилотного транспорта для уборки территории.

Кроме того, предполагается, что МТС разработает для правительства Москвы продукты на основе технологии дополненной реальности, которые можно использовать для повышения туристической привлекательности столицы.

Как сообщалось, в 2018 году соглашения о развитии 5G были заключены столичными властями с операторами связи "Мегафон" и ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн").