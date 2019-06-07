Банки РФ и партнеры из Китая могут стать инвесторами сухопутного зернового коридора в КНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ростех ведет работу с российскими банками - ВТБ, Газпромбанком, ВЭБ.РФ и Промсвязьбанком, а также китайскими партнерами по участию в реализации проекта сухопутного зернового коридора из Забайкалья в Китай, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Эта работа [по реализации проекта] ведется совместно с профильными министерствами и ведомствами, производителями зерна, РЖД, потенциальными китайскими партнерами, прежде всего, COFCO, а также банками - ВТБ, Газпромбанком, ВЭБ, Промсвязьбанком", - сказал Чемезов.

По его словам, проект пока в начальной стадии разработки, его необходимость обусловлена, прежде всего, для того, чтобы зерновые, которые выращиваются в Сибири, можно было продавать в Китай. "Мы договорились построить в Забайкалье такой терминал, который бы позволял отгружать зерно в Китай. На первом этапе планируется построить семь узловых элеваторов, где будут собираться со всего региона зерновые и перевозиться на терминал, оттуда в Китай. Мощность перевалочного железнодорожного терминала - 8 млн т в год с возможностью расширения на втором этапе проекта до 20 млн т", - пояснил глава госкорпорации.

По текущим расчетам стоимость строительства железнодорожного терминала составляет, по словам Чемезова, около 8 млрд рублей, сети элеваторов - около 35 млрд рублей, но это поэтапное строительство в течение нескольких лет. "Планируемые источники - собственные и привлеченные средства участников проекта. Пока окончательно договор не подписан, но, я думаю, что в ближайшее время будет создано совместное предприятие, будет определена сумма, которая необходима для реализации этого проекта", - заключил Чемезов.