Строящие производства в Москве компании получают 3 млрд рублей налоговых льгот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компании, которые принимают решение инвестировать в строительство производства на территории Москвы, получают суммарные налоговые льготы в объеме порядка 3 млрд рублей. Такие данные озвучил в пятницу на сессии "Промышленная политика мегаполиса" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Помимо прямых инвестиций в создание дорог, сетей, транспортной инфраструктуры, нужна обширная программа поддержки. Для предприятий, которые принимают решения локализоваться у нас, строить у нас производство и создавать рабочие места, налоговые льготы суммарно достигают около 3 млрд рублей [в год]", - сказал Прохоров.

Он отметил, что роль промышленности в экономике Москвы очень высока. Учитывая, что Москва - это финансовый центр России, 8% валового регионального продукта приходится на обрабатывающий сектор. По словам Прохорова, это очень высокий показатель. Он напомнил, что в Москве работает более 650 крупных предприятий, на которых трудятся около 700 тыс. человек.

Ранее в пятницу стало известно, что Москва стала лидеров рейтинга Агентства стратегических инициатив по уровню инвестиционной привлекательности. Основным драйвером инвестиционной активности города является программа развития города. Объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2019-2021 годы составляет 1,6 трлн рублей, средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в социальной сфере, сфере транспорта, благоустройства, развития новых территорий и др.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный центр партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.