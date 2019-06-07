Бизнес-омбудсмен Титов окажет содействие в разработке бренда "Российское вино"

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал инициативу администрации Краснодарского края о создании бренда "Российское вино" и подключился к проработке этого проекта, сообщили в пятницу ТАСС в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства (МСП) региона.

Краснодарский край лидирует в России по объемам выращивания и переработки винограда. Глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков ранее выступал с инициативой о необходимости создания бренда "Российское вино", тему планировалось вынести на обсуждение экспертами на ПМЭФ.

"В ходе панельной дискуссии на ПМЭФ, где обсуждалась идея создания бренда "Российские вина", состоялась дегустация лучших вин кубанского производства. Очень много мнений прозвучало о том, что под этим брендом должны объединить настоящие российские вина, произведенные из виноматериалов, выращенных в России. Не должно быть такого, что виноматериал закуплен за границей, а разлит в России - это уже не российское вино. Борис Титов подключился к вопросу разработки и создания этого бренда, в ближайшее время начнется разработка этого проекта", - сказали в департаменте.

По данным департамента, на площадке форума обсуждалось наличие у России огромного потенциала в области виноделия. В качестве примера эксперты высказывались о том, что в РФ площадь виноградников составляет порядка 80 тыс. га: для сравнения, в Новой Зеландии, считающейся страной белых вин, их площадь составляет около 20 тыс. га. На площадке форума в обсуждении темы создания бренда также приняли участие производители из Крыма и Ростовской области, всего вместе с кубанскими на дегустацию экспертам была представлена продукция девяти компаний.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в регионе производится почти 45% валового сбора российского винограда, 42% российского вина и 27% российского шампанского. Работа по увеличению поставок вина на международные рынки ведется в регионе в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Винный" турмаршрут

Также на ПМЭФ презентовали новый межрегиональный туристический маршрут, связанный с историей и развитием виноделия "Винные дороги Боспорского царства". Координатор проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка рассказал ТАСС, что в новый маршрут вошли семь виноделен Краснодарского края, еще пять крымских производителей и две площадки в Ростовской области.

"В турмаршрут уже вошли 11 площадок, он будет пополняться по мере присоединения новых виноделен к проекту. Участие площадок в проекте подразумевает наличие инфраструктуры для проведения экскурсий, дегустаций и других мероприятий по приему гостей на винодельнях, привязка к античной истории, наличие экспонатов об античных корнях виноделия в регионе", - резюмировал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.