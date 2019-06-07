Президент Болгарии: София не понимает, почему США ведут торговую войну с Европой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Болгария недоумевает, как США могут вести торговую войну с Европой, если это может отразится на всей архитектуре евроатлантической безопасности. Об этом заявил в пятницу президент Болгарии Румен Радев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Торговые войны затрагивают глубочайший слой нашей архитектуры безопасности. Я могу понять торговую войну между США и КНР, США и Россией, но не могу понять торговой войны между США и Европой", - сказал он.

"Когда в мае 2018 года разразилось это противостояние, некоторые европейские лидеры были настолько разочарованы, что даже не стали говорить о том, что Европа должна взять свою безопасность в собственные руки, - заметил президент. - Вы не можете быть союзниками в сфере обороны и одновременно противостоять друг другу в экономике".

По его мнению, рано или поздно "наступит разрыв, и тогда это отразится на трансатлантических отношениях, на всей архитектуре евроатлантической безопасности".