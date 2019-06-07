Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС "Роснефти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и "Роснефть" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ). Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"В рамках договоренностей Ростех займется разработкой, испытанием и внедрением технологии комбинированной реализации СПГ и КПГ на базе сети АЗС "Роснефти". Стороны проработают вопросы сервисного обслуживания оборудования, поставок сжиженного и компримированного природного газа на период опытной эксплуатации, а также обучения персонала", - отмечается в сообщении.

Опытную эксплуатацию оборудования планируется начать в 2020 году.

Ранее "Роснефть" объявила о планах по созданию совместного с китайской Beijing Gas предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на базе "РН-Сервис". Компании планируют построить в России около 170 АГНКС, а также рассмотрят возможности использования СПГ в качестве моторного топлива.