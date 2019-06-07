Кириенко пообещал поддержку губернаторам, которые развивают цифровую экономику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Администрация президента РФ и правительство РФ будут оказывать помощь главам регионов, которые активно развивают цифровую экономику. Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на сессии "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В первую очередь, хотел бы сказать спасибо присутствующим здесь главам регионов, которые это [необходимость цифровизации экономики] понимают, делают, втягивают команды, а с точки зрения администрации президента и правительства могу сказать, что будем оказывать всемерное содействие, чем только сможем", - сказал Кириенко.

В работе секции принимали участие, в частности, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, исполняющая обязанности вице-губернатора Севастополя и победитель конкурса управленцев "Лидеры России" Мария Литовко.

Кириенко подчеркнул, что цифровизация экономики является необходимым условием для повышения конкурентоспособности регионов. "Способность региона использовать весь потенциал цифровой экономики - важное преимущество в борьбе за инвесторов", - уточнил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.