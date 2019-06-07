Ростех разработает беспилотники для "Роснефти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и "Роснефть" в пятницу подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о разработке для нефтяной компании специальных авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами, передает корреспондент ТАСС.

"Соглашение предусматривает совместную работу над проектом по выполнению воздушного лазерного сканирования на объектах "Роснефти", а также созданию специальных авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами для решения задач компании", - говорится в материалах Ростеха.

"Ростех давно и с успехом внедряет дроны в самых разных отраслях: сельском и лесном хозяйстве, энергетике, строительстве. Например, беспилотники Zala Aero Group ежегодно обследуют более 5 млн км инфраструктуры ТЭК, специальная линейка применяется для работ в условиях Крайнего Севера и Арктики. Для предприятий нефтегазового сектора беспилотные технологии открывают большие возможности - от предварительного мониторинга перспективных участков до геодезических съемок для проектирования. Комплекс может обследовать более 21 тыс. кв. км с одного места запуска. Уверены, что наше сотрудничество с "Роснефтью" в этом направлении будет очень продуктивным", - заявил на церемонии подписания заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.