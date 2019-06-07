РВК поддержит сибирские компании в реализации Национальной технологической инициативы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) будет содействовать оказанию поддержки, в том числе финансовой, высокотехнологичным компаниям Сибирского федерального округа, работающим по направлениям Национальной технологической инициативы. Соответствующее соглашение между РВК, Межрегиональной ассоциацией "Сибирское соглашение" при содействии полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба РВК.

"Соглашением предусматривается оказание содействия высокотехнологичным компаниям Сибирского федерального округа в получении финансовой и нефинансовой поддержки по линии НТИ. В результате его реализации прогнозируется рост количества проектов из Сибири, получивших одобрение в рамках Национальной технологической инициативы. Программы поддержки бизнеса, запущенные в НТИ, на данный момент предполагают возможность грантового и инвестиционного финансирования проектов в размере до 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Стороны также будут реализовывать на территории Сибирского федерального округа программы подготовки кадров для рынков Национальной технологической инициативы, а также брокеров и предпринимателей для высокотехнологических сфер. В планах участников соглашения - содействие развитию в регионах Сибири инновационной экосистемы и сотрудничество в поддержке стартап-сообществ, а также совместное проведение акселерационных программ и внедрение на территории СФО передовых технологических решений по ключевым аспектам НТИ, включая беспилотный транспорт, медицинские и нейротехнологии, новые источники энергии и другие направления.

Ряд регионов Сибирского федерального округа уже являются активными участниками Национальной технологической инициативы. В рамках конкурса "Развитие НТИ", организованного Фондом содействия инновациям, гранты уже получили девять компаний из Новосибирской области и 12 компаний из Томской области. В 2018 году на базе фонда "Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка" также создан Инфраструктурный центр НТИ по направлению Хелснет.

"Я убежден, что Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" может выступать "агрегатором" потока проектов из различных сибирских регионов, а также может вести, условно говоря, "просветительскую" деятельность про Национальную технологическую инициативу среди представителей региональных администраций, организаций науки и образования, бизнеса. Считаю подписанное соглашение важной вехой для более полного включения регионов Сибири в работу по вовлечению высокотехнологичных компаний в программы развития НТИ", - приводятся в сообщении слова Полномочного представителя Президента России в СФО Сергея Меняйло.

Генеральный директор РВК Александр Повалко сообщил, что Российская венчурная компания в настоящий момент расширяет набор инструментов для поддержки бизнеса в рамках НТИ: "Мы заинтересованы в формировании широкого пула высокотехнологичных компаний с продуктами различных стадий зрелости - от прототипа до вывода на рынок, при этом обязательным критерием является экспортный фокус и нацеленность на глобальное лидерство. Сибирь - один из целевых регионов для развития НТИ, обладающий значительными ресурсами, мощной научной базой и близостью к перспективным азиатским рынкам", - цитирует Александра Повалко пресс-служба РВК.

НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.

На сегодняшний день в рамках НТИ одобрено восемь "дорожных карт" по рынкам Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению, около 500 проектов получили финансирование. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и др. Проектным офисом НТИ является Российская венчурная компания.

АО "Российская венчурная компания" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей, 100 % капитала Российской венчурной компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд рублей.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.