Совкомфлот примет участие в разработке проекта судоходной компании в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга подписало в рамках ПМЭФ соглашение с пассажирским портом "Морской фасад" и Совкомфлотом о сотрудничестве в реализации проекта по созданию в Петербурге новой региональной судоходной пассажирской компании.

Проект предполагает создание на базе порта "Морской фасад" единого круизно-паромного оператора морских пассажирских терминалов, который будет предоставлять весь спектр услуг в сфере морского транспорта и организует паромное и круизное сообщение между городами Балтийского моря. На линии выйдут суда под государственным флагом России.

"Я рад нашему сотрудничеству, будем развивать эту очень полезную для города инициативу", - сказал после подписания соглашения врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщил журналистам после подписания генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, проект находится на начальном этапе, на котором необходимо провести консультации, оценить перспективы проекта и подготовить весь комплекс документов.

В рамках реализации проекта рассматривается возможность строительства, приобретения или модернизации на российских верфях грузопассажирского круизного парома с применением новейших технологий, которое будут работать на природном газе.