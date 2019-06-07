Пашинян подчеркнул важность роли ВТБ на финансовом рынке Армении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с президентом - председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным, в ходе которой подчеркнул важность банка на финансовом рынке республики. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"Председатель армянского правительства подчеркнул важную роль банка ВТБ на финансовом рынке республики, а также инвестиционную деятельность в разных отраслях экономики. В ходе встречи собеседники обсудили возможности расширения деятельности банка в разных сферах армянской экономики", - сообщают из пресс-службы правительства республики.

"ВТБ-Армения" является одним из самых крупных банков Армении. Компания начала свое деятельность на армянском рынке с 2004 года на основе банка "Армсбербанк". "ВТБ-Армения" уже инвестировал существенные средства в крупные проекты армянской экономики.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.