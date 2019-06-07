Банк "ФК Открытие" примет участие в реализации инфраструктурных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ и банк "ФК Открытие" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации инфраструктурных проектов. Об этом говорится в сообщении банка.

"Соглашение направлено на участие банка "Открытие" в мероприятиях по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также проектов по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, за которые отвечает Минтранс России. Помимо реализации транспортных проектов стороны рассмотрят вопрос развития партнерских отношений в части использования продуктов и услуг финансовой группы "Открытие", - отмечается в пресс-релизе банка.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах ПМЭФ сообщил журналистам, что ведомство настроено на то, чтобы расширять свое сотрудничество с банковским сообществом. "Для нас важно, чтобы национальные проекты, которые сейчас реализуются - комплексный план и проект по дорогам, - чтобы они были обеспечены не только бюджетным финансированием, которого сегодня предоставлено в достатке, но и частным инвестиционным заемным финансированием, которое должно помочь нам всем выполнить задачу по увеличению инвестиций в российскую экономику", - сказал министр.

Глава "ФК Открытие" Михаил Задорнов в свою очередь пояснил журналистам, что дорожная транспортная инфраструктура является одним из приоритетов для банка. "Достаточно большое число компаний, автодоров региональных, которые строят и содержат дороги, это традиционные клиенты "Открытия", и мы расширили за последнее время этот пул", - сказал Задорнов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.