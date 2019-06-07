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ПМЭФ-2019

Орешкин: ЦБ не должен надзирать, регулировать и владеть коммерческими банками одновременно

Глава Минэкономразвития назвал Банк России "главным пропонентом" увеличения доли государства в экономике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Банк России не должен одновременно надзирать, регулировать и владеть коммерческими банками, это неправильно. Такое мнение высказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами - это неправильно", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к предложению главы ВТБ Андрея Костина ограничить владение ЦБ санированными банками 5-7 годами.

Орешкин отметил, что в последние годы в банковском секторе происходит существенное огосударствление. "Центральный банк у нас, так получается, главный пропонент увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера - это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала. Идею Минфина [ввести запрет на покупку госбанками частных банков по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции] будем рассматривать. Главная задача - как раз поддерживать конкуренцию на рынке, а не убивать", - отметил он.

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