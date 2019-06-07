История России через историю железных дорог представлена на выставке РЖД на ПМЭФ-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Интерактивное приложение "Исторический багаж", которое знакомит с историей городов и регионов на магистрали Москва-Петербург, была представлена участникам ПМЭФ-2019 в пятницу. В одном из павильонов Экспофорума - площадки ПМЭФ - открылась экспозиция историко-просветительского проекта РЖД.

"Экспозиция "Исторический багаж", посвященная истории России, это мобильные интерактивные выставочные экспозиции на вокзалах, которые доступно и интересно рассказывают об истории городов и регионов, акцентируя внимание и на отдельных фактах, и на том влиянии, которое оказывало развитие того или иного региона или города на историю России в целом", - рассказали ТАСС в пресс-службе РЖД.

Экспозиции, уже действующие на 12 вокзалах и станциях, представлены в виде приоткрытого багажа - большого чемодана из трех частей, включающего видеоролики, справочную информацию и интерактивный дисплей с 12 активными точками. Тексты в видеороликах читают известные актеры - Сергей Безруков, Любовь Толкалина, Екатерина Гусева, Владимир Машков.

На открытии рассказали, что к 1 июля такие экспозиции будут открыты на ряде ключевых станций БАМа - таким образом будет отмечено 45-летие начала строительства магистрали. В дальнейшем планируется создать интернет-портал, который объединит весь объем этой информации.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.