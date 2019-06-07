Росатом может начать строить третий блок "Сюйдапу" в октябре 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует начать заливку "первого бетона", означающую начало строительных работ, на третьем блоке атомной электростанции (АЭС) "Сюйдапу" в Китае в октябре 2020 года, четвертого - в августе 2022 года, но не исключает, что на фоне большого опыта работы с китайскими партнерами строительство блоков может начаться раньше. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"У нас после подписания контрактов важное событие - это выдача лицензии и сразу "первый бетон". Практически мы на китайских блоках это делаем, что называется, без большого разрыва. Если говорить про "Сюйдапу", то первый бетон третьего блока и первого блока "Сюйдапу" для нас - октябрь 2020 года, "первый бетон" четвертого блока - август 2022 года. Это контрактные сроки. Надеюсь, что мы с учетом большого опыта работы с нашими китайскими друзьями, может быть, даже раньше будет строиться", - сказал Лихачев.

В июне 2018 года Росатом с китайскими партнерами подписали рамочный контракт о серийном сооружении энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в КНР. На площадке этой АЭС планируется строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Документ предусматривает в будущем возможность сооружения новых блоков. Россия и Китай 5 июня 2019 года подписали генеральный контракт на строительство третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу".

Также Росатом в Китае реализует проект строительства Тяньваньской АЭС. Первый и второй энергоблоки запущены в 2007 году, энергопуск третьего блока состоялся в декабре 2017 года, четвертого - в октябре 2018 года.

Протокол о сотрудничестве в сооружении седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской АЭС подписан в начале июня 2018 года, генеральный контракт - в марте 2019 года.