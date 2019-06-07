Таблица Менделеева из роз, кепка Льва Яшина и поющий робот. Как прошел второй день ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Участники ПМЭФ-2019, продолжая деловое общение во второй день форума, проявили большой интерес к техническим и технологическим новинкам, познакомились с непростым характером петербургской погоды и узнали подробности предстоящего в 2020 году Чемпионата Европы по футболу, передает корреспондент ТАСС.

"Кубок первенства, представленный на стенде, пользуется огромной популярностью, множество посетителей подходят сфотографироваться с ним", - рассказали ТАСС сотрудницы стенда. Пик посещаемости на стенде УЕФА пришелся на визит футбольных звезд - чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Кристиана Карамбё и бронзового призера Евро-1996 англичанина Сола Кэмпбелла. Интерес зрителей вызвали представленные на стенде кепка и "Золотой мяч" легендарного советского вратаря Льва Яшина и другие футбольные раритеты.

Главным событием дня стало пленарное заседание, на время которого форум превратился в сплошной огромный видеозал - за трансляцией следили на всех стендах, массовые просмотры были замечены на стендах Москвы, Петербурга, Крыма, Татарстана, а "Почта России" предоставила зрителям особенно комфортную возможность просмотра - в мягких креслах, стилизованных под почтовые мешки.

Спрос на дополненную реальность

Искусственный интеллект и современные технологии, широко представленные на разных стендах, привлекли большое внимание участников форума. В одном из павильонов ПМЭФ большую аудиторию неизменно привлекал робот с символикой Ассоциации инновационных регионов России, представлявшийся Гришей. Чаще всего его просили исполнить песню - тогда он включал композицию "Цвет настроения синий", танцевал или читал стихотворение.

Любители технологий дополненной реальности могли поэкспериментировать на стенде "Почты России" со специальными очками, позволяющими увидеть прошлое, настоящее и будущее. Также участникам форума представилась возможность запечатлеть собственные эмоции с помощью искусственного интеллекта - специальное приложение записывает голос, преобразует звук в изображение и выдает его в виде распечатанной открытки, которую можно отправить по почте. Приняв участие в таком опыте, корреспондент ТАСС убедился, что картинка женского голоса заметно отличается от "мужской", а каждое изображение неповторимо.

Еще одной технической новинкой, привлекавшей всеобщее внимание, стал премиальный российский представительский автомобиль "Aurus", также известный как "кортеж" - он стал одним из самых фотографируемых объектов форума.

Коктейли, зонты и мороженое

Во второй половине дня погода стала портиться, на небе появились грозовые тучи, из-за чего среди участников форума заметно увеличился спрос на зонтики. Однако гроза и град прошли стороной, а температура понизилась всего на несколько градусов, поэтому спрос на мороженое и прохладительные напитки оставался высоким.

Богатые гастрономические традиции Кубани были широко представлены на стенде региона, где гостей удивляли необычными названиями блюд вроде борща "Мечта импрессиониста".

Несколько стендов были посвящены отмечаемому в этом году 150-летию периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева. Помимо возможности полюбоваться таблицей, составленной из многочисленных роз разных оттенков, гости форума также смогли посетить "химический бар" с напитками, подаваемыми в лабораторных колбах и стилизованными под химические составы. "У нас все названия связаны с химией, с наукой", - пояснил его сотрудник, приведя в качестве примера "ПинаКоллайдер" и "Неизвестный элемент".

Любители русской кухни могли отведать березовый сок, Иван-чай, пирожки с солеными огурцами, пельмени, а также печенье с символикой Санкт-Петербурга и эскимо "Пожарского".

Потери и находки

Волонтеры форума рассказали ТАСС, что одним из самых частых запросов к ним был поиск различных стендов и помещений, где происходили события. Напряженный ритм работы порой заставлял участников ПМЭФ забывать свои вещи в залах заседаний. В бюро находок "Экспофорума", где проходит ПМЭФ, ТАСС рассказали, что самые частые потери на форуме - это телефоны, очки и банковские карты. За два дня работы форума своих гаджетов на время лишились 12 владельцев, однако все закончилось благополучно, и вещи вернулись к хозяевам.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.