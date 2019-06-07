Эксперты: РФ и США должны сотрудничать в космической, экологической и атомной отраслях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия и США, как две крупнейшие в мире державы, должны сотрудничать в сфере решения глобальных проблем, в частности, развивать космическую отрасль и осваивать Луну, создавать управляемые термоядерные реакции и увеличивать доступность жителей планеты к чистой воде. К такому выводу пришли эксперты в ходе сессии "Россия-США" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Общий космос

Как отметил в ходе сессии старший вице-президент, заместитель председателя совета директоров, ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров, политически "две крупнейшие ядерные державы обречены на сотрудничество".

"Я бы хотел упомянуть область, где две стороны могли бы активно сотрудничать и этой сферой являются глобальные проблемы, которые действительно важны для человечества. И обе страны могли бы объединить свои усилия для исследования космоса", - сказал Бугров.

С ним согласились и другие участники сессии, в частности, президент, Boeing Russia/CIS Сергей Кравченко, который считает, что РФ и США смогут осуществить совместный проект по освоению Луны.

"Сейчас у нас есть большая ответственность коммуницировать больше в значении наших проектов. Когда мы большую международную космическую станцию запустили в 1996 году, мы тогда не знали, что с 1997 года, уже 22 года, на орбите будет работать каждый день российско-американский экипаж и вместе продвигать вперед науку и вдохновлять человечество на новые открытия. И нет двух других держав, которые могут лучше вместе сделать и новую миссию на Луну", - отметил Кравченко.

Здоровье общей планеты

Еще одно направление, в котором Россия и США могут сотрудничать, по мнению экспертов, - экология. Так, Бугров говорил, что страны могут решить глобальную проблему питьевой воды. Председатель совета директоров, главный исполнительный директор Air Products and Chemicals Inc, которая уже 75 лет занимается добычей ресурсов и реализацией экологических проектов, Сейфи Гасеми отметил, что страны "должны смотреть дальше политических противоречий и демонстрировать миру, что у них есть более высокие цели".

"Мы прекрасно понимаем те политические проблемы, которые существуют между нашими странами. Мы не смотрим на политическую борьбу сегодняшнего дня, мы смотрим на долгосрочные интересы. Глобальные компании нужны, чтобы сближать людей, чтобы все понимали, что, в конечном счете, все мы хотим иметь здоровую среду, воспитывать детей и жить своей жизнью", - сообщил он участникам сессии, подчеркнув, что у России большой потенциал в плане реализации проектов, посвященных экологии.

Как подчеркнул Андрей Бугров, Россия и США могут и должны развивать сотрудничество в энергетическом секторе, в частности, в развитии ядерных технологий и способ контроля термоядерных реакций.

При помощи бизнеса

Как отмечают эксперты, в частности, главный исполнительный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси, отметил, что странам "надо создавать условия и базу для доверия" и стремиться к тому, чтобы "сделать мир лучше" и несмотря на политические барьеры это сможет сделать бизнес.

Такого же мнения придерживается Гасеми, подчеркивая, что за существование представляемой им компании Air Products and Chemicals сменилось 14 американских президентов, однако компания продолжает международное сотрудничество с другими странами и не намерена отказаться от инвестиций в Россию.

"Тот факт, что наша (американская) делегация вторая по величине на форуме и что Америка по-прежнему один из крупнейших инвесторов в России показывает, что будущее есть", - отметил президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.